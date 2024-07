Recommandation du conseil sur la protection du consommateur dans le commerce électronique

Le marché du commerce électronique ayant

considérablement évolué ces dernières

années, la confiance des consommateurs

dans un tel environnement complexe

et interactif est devenue cruciale. Afin

d’adapter la protection des consommateurs

à ce nouvel environnement et de renforcer

la loyauté des pratiques commerciales,

les informations, les protections en

matière de paiement, la résolution des

litiges, ainsi que l’éducation, l’OCDE a

révisé sa Recommandation sur la Protection

des Consommateurs dans le Commerce

Électronique. Les révisions appréhendent

également un certain nombre de problèmes

émergents, tels que ceux liés à l’utilisation

des données des consommateurs, aux

évaluations et critiques des produits par les

consommateurs, au contenu numérique et à

la compétence numérique.