Le Cadre d'action de l'OCDE sur la sécurité numérique aborde la dimension économique et sociale de la cybersécurité, souligne l'approche de l'OCDE en matière de politiques publiques de sécurité numérique, et permet aux décideurs d'utiliser les Recommandations de l'OCDE dans ce domaine. Le Cadre identifie également les liens entre les normes de sécurité numérique et d'autres normes et outils de l'OCDE.

L'OCDE est à l'avant-garde des efforts internationaux pour guider les décideurs dans le domaine des politiques publiques de sécurité numérique depuis 1990. L'OCDE est devenue la première instance internationale normalisatrice dans ce domaine. Les Recommandations de l'OCDE sur la sécurité numérique soutiennent les parties prenantes dans l'élaboration de politiques visant la prospérité économique et sociale, en accord avec la mission de l'OCDE d'aider les gouvernements à élaborer des "politiques meilleures pour des vies meilleures".