Gouvernance des données

La nature non rivale des données justifie l'ouverture pour un bénéfice maximal, mais leur replicabilité et leur exclusion imparfaite soulèvent le risque de perte de contrôle, en plus des risques pour la vie privée et la propriété intellectuelle.

Les décideurs politiques doivent autonomiser les individus, les groupes sociaux et les organisations grâce à des mécanismes et des institutions appropriés pour mieux contrôler et tirer de la valeur de leurs données, conformément à la Recommandation de l'OCDE sur l’amélioration de l’accès aux données et de leur partage et aux Lignes directrices de l'OCDE sur la protection de la vie privée. Les stratégies clés incluent la portabilité des données pour un meilleur contrôle de l'utilisateur afin de favoriser la concurrence et l'innovation, comme cela est démontré dans des domaines tels que le bancaire ouvert. Les mesures technologiques et organisationnelles telles que les technologies d'amélioration de la protection de la vie privée (PETs) et les intermédiaires de données de confiance (TDIs) peuvent ainsi être un élément clé pour renforcer la capacité d'agir et le contrôle.