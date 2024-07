Flux transfrontières de données

La facilitation des échanges désigne un ensemble spécifique de mesures qui rationalisent et simplifient les procédures techniques et juridiques applicables aux produits entrant dans un pays ou en sortant pour faire l’objet d’échanges internationaux. Les travaux de l’OCDE sur la facilitation des échanges permettent aux économies du monde entier d’identifier leurs forces et leurs faiblesses, et de hiérarchiser les domaines d’action. Les politiques de facilitation des échanges sont essentielles pour soutenir l’ouverture des marchés et promouvoir un système commercial plus durable et plus inclusif.