Nouvelles technologies et commerce

L’utilisation des nouvelles technologies est à l’origine de l’échange numérique de documents et de la numérisation des processus commerciaux. Il s’agit notamment de technologies telles que la reconnaissance optique de caractères, les technologies de registres distribués (dont la chaîne de blocs), l’interface de programmation d’applications, l’apprentissage automatique, l’IA ou l’internet des objets. Les plateformes en ligne facilitent également les transactions transfrontières, simplifiant les processus d’achat et de vente à l’international, y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les consommateurs individuels. Le fait de tirer parti des avantages des nouvelles technologies pour rationaliser les processus commerciaux touche à un large éventail de domaines de l’action publique, de la facilitation des échanges aux frontières aux services, en passant par les infrastructures numériques et les flux transfrontières de données.