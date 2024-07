Commerce numérique et agricole

L’analyse de l’OCDE montre que la réalisation d’audits alimentaires à distance présente de multiples avantages, tels que des frais de déplacement moins élevés, une empreinte carbone réduite, une utilisation plus flexible du temps, et des possibilités de formation et d’implication plus importante du personnel. Toutefois, il présente également des inconvénients majeurs, notamment des limitations dans la collecte des preuves d'audit, une lourde charge de travail supplémentaire en termes de temps de préparation, des problèmes de connectivité Internet et le manque d'engagement interpersonnel.

La plupart des parties prenantes considèrent que les audits à distance sont moins efficaces que les audits sur site, en particulier ceux des systèmes réglementaires ou de l’audit physique des établissements. Pour faciliter les analyses et les discussions futures, l’OCDE propose une terminologie harmonisée et l’élaboration de lignes directrices pratiques sur les modalités et le calendrier de réalisation des audits à distance.