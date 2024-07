Mesure du commerce numérique

Le Manuel sur la mesure des échanges numériques, fruit d’une collaboration entre l’OCDE, le FMI, la CNUCED et l’OMC, définit un cadre conceptuel et de mesure des échanges numériques qui est aligné sur les normes plus générales applicables aux statistiques macroéconomiques. En définissant ce que recouvre le commerce numérique (à savoir l’ensemble des échanges internationaux commandés et/ou fournis par voie électronique) et en clarifiant la façon dont le commerce numérique s’articule avec le commerce international dans son ensemble, le Manuel aide les statisticiens à produire des données cohérentes et comparables sur le commerce numérique.