Depuis la conclusion de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, les réformes de facilitation des échanges ont contribué à réduire les coûts des échanges de 4.5 % en moyenne et à accroître les échanges mondiaux de biens jusqu’à 16 % dans certaines régions. Les pays en développement, en particulier les économies à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et les secteurs manufacturiers tels que ceux des produits chimiques, des équipements électriques, des machines, du papier et des produits du bois, ainsi que des textiles, sont les plus durement touchés.

Le nombre de colis qui franchissent les frontières internationales accroît la demande et crée de nouveaux défis en matière de facilitation des échanges. Les processus administratifs, la gestion des risques, les normes et les questions relatives au recouvrement des recettes ont une incidence sur le coût et la durée du passage des colis à la frontière. La numérisation des processus et la rationalisation des procédures peuvent aider les organismes présents aux frontières à faire face à l’augmentation de la charge de travail et à accroître les échanges de colis jusqu’à 6 %, permettant ainsi aux entreprises (en particulier les PME) et aux consommateurs de bénéficier de ce type d’échanges.