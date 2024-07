Gestion du risque de sécurité numérique

De nombreuses organisations considèrent les menaces en matière de cybersécurité comme un défi technique nécessitant avant tout des solutions techniques, et de nombreux gouvernements les considèrent principalement comme un problème de sécurité nationale. Pourtant, les conséquences économiques et sociales des cyberincidents peuvent être beaucoup plus graves que leur impact technique pour l'organisation, ses partenaires et les tiers. Par exemple, les attaques de ransomware dans les hôpitaux peuvent être mortels et les violations de la propriété intellectuelle peuvent coûter des années de recherche et développement à une entreprise. En outre, les mesures de sécurité peuvent nuire aux objectifs économiques en augmentant les coûts et la complexité, en réduisant les performances et en limitant l'innovation.

C'est pourquoi l'OCDE encourage la gestion des risques de sécurité numérique, une approche en matière de cybersécurité axée sur les conséquences économiques et sociales des violations techniques plutôt que seulement sur les aspects techniques ou de sécurité nationale.