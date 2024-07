Programme de l’OCDE en faveur de politiques STI porteuses de transformations

De multiples crises provoquent des turbulences, de l'instabilité et de l'insécurité dans les sociétés contemporaines, avec des répercussions sur les économies, l'environnement, la politique et les affaires mondiales. Pour apporter une réponse efficace, les gouvernements devront être plus ambitieux et agir avec plus d'urgence dans leurs politiques en matière de science, de technologie et d'innovation (STI) afin de relever les défis mondiaux. Des investissements soutenus et une plus grande directivité des activités de recherche et d'innovation sont nécessaires, et ils devraient coïncider avec une réévaluation des systèmes et des politiques STI pour s'assurer qu'ils sont à même de contribuer aux changements visés. Ce document d'orientation fournit un cadre pour aider les gouvernements à procéder à ces évaluations. Il identifie six orientations politiques STI pour les changements transformateurs qui devraient guider ces évaluations. Il applique ces orientations à de multiples domaines de la politique STI, notamment le financement de la R&D, le personnel de recherche et d'innovation et la coopération internationale en matière de R&D, et propose aux responsables publics et aux autres acteurs concernés un cadre pour la formulation et la mise en oeuvre de réformes STI qui accéléreront les changements transformateurs.