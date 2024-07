La Relocalisation : Mythe ou réalité ?

Le constat que les entreprises (manufacturières) des économies de l’OCDE rapatrient de plus en plus leurs activités manufacturières dans leur propre pays a suscité beaucoup d’intérêt ces dernières années. Quelques exemples de grandes entreprises multinationales ayant suivi cette voie ont reçu un large écho, et ainsi donné une visibilité accrue au phénomène de la relocalisation tant dans la presse (économique) que dans le cadre des travaux menés par les universitaires et des discussions entre responsables de l’action publique. Le débat sur la relocalisation (souvent appelée aussi « rapatriement », « délocalisation de voisinage » et « relocalisation de proximité ») est très intense, certains affirmant même que le temps des délocalisations est révolu. Cependant des désaccords profonds s’expriment à propos de l’ampleur effective de cette tendance pour les économies, en particulier au sujet du nombre d’emplois que la relocalisation est censée rapatrier. Alors que les décideurs politiques des économies de l’OCDE espèrent que la relocalisation pourrait aider à redynamiser leur industrie manufacturière en perte de vitesse, la justification de mesures en faveur de la relocalisation n’est pas claire.