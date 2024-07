Intégrité et sécurité dans l’écosystème mondial de la recherche

Les responsabilités en matière d’intégrité et de sécurité de la recherche sont réparties entre de multiples acteurs de l’écosystème scientifique international. Parmi eux figurent les administrations nationales, les organismes de financement de la recherche, les établissements de recherche, les universités, les associations académiques et les organisations intergouvernementales. Le présent rapport décrit les initiatives et mesures prises par ces différents acteurs pour préserver la sécurité nationale et économique tout en protégeant la liberté de questionnement, en favorisant la coopération scientifique internationale et en œuvrant en faveur de l’ouverture et de la non-discrimination. Il présente des exemples de mesures prises pour éviter l’ingérence étrangère, gérer les risques et favoriser la confiance dans la science à l’avenir, et il formule des recommandations afin d’aider les pays à se doter de politiques efficaces pour renforcer la sécurité et, plus largement, l’intégrité de la recherche.