Collaboration internationale en science

Bien que la science et l'innovation technologique connexe soient des moteurs importants du développement économique national et qu'il existe une forte concurrence entre les pays, la coopération est indispensable pour faire face aux défis mondiaux. Équilibrer la compétition et la collaboration est un défi politique à long terme. Cela pose particulièrement problème pour les pays et les institutions disposant de ressources et de capacités scientifiques limitées, et qui sont souvent les plus durement touchés par les crises mondiales.

Les politiques visant à promouvoir la coopération scientifique internationale pour relever les défis communs doivent aborder la conduite de la recherche et les processus de conseil scientifique. Elles doivent promouvoir l'inclusion et l'équité. Des mesures doivent être mises en place pour garantir que toutes les contributions à la recherche soient valorisées et que les résultats et les bénéfices de la science soient partagés.