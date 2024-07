Forum mondial de la science

La science citoyenne peut poursuivre un certain nombre d’objectifs, à la fois scientifiques et sociétaux, et est souvent présentée comme un mécanisme visant à promouvoir la confiance dans la science. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance des citoyens, à la fois dans l’identification des besoins urgents en matière de recherche (par exemple, le « COVID long » a été identifié par des groupes de patients) et dans la collecte et la fourniture de données de recherche essentielles. La science citoyenne peut fournir un mécanisme permettant d’intégrer les connaissances locales et traditionnelles dans la recherche scientifique. Cependant, des inquiétudes existent dans certains domaines quant à la distorsion de la recherche due à l'engagement actif de groupes de citoyens, dont les programmes et les intérêts ne sont pas nécessairement conformes aux bonnes pratiques scientifiques.

Le GSF a déjà réalisé des travaux sur l'engagement citoyen à travers des projets d'établissement d'un agenda de recherche ouvert (2017), de collaboration ouverte et inclusive (2018) et de recherche transdisciplinaire pour relever les défis sociétaux (2020), et a lancé un nouveau projet sur la science citoyenne en juin 2023. Le projet s'appuie sur des initiatives existantes et étend l'apprentissage à différents pays et régions, en mettant l'accent sur les actions politiques nécessaires pour faciliter la science citoyenne.