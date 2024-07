Bien que les infrastructures de recherche soient conçues pour répondre aux besoins de la recherche, leur impact dépasse la production de résultats scientifiques et de connaissances. Leur conception, leur construction et leur exploitation peuvent impliquer et nécessiter des développements technologiques uniques, des systèmes de gestion des données et un personnel hautement qualifié. Les IR offrent des opportunités d'innovation et de développement de marchés, peuvent attirer des investissements et contribuer largement au développement socio-économique. Dans certains cas, elles peuvent constituer un point focal pour le développement d'un écosystème d'innovation.

Les récentes crises, telles que la pandémie de COVID-19, ont montré que les IR peuvent contribuer à résoudre des défis complexes et fournir un soutien crucial à la prise de décision. Des méthodologies robustes et complètes d'évaluation de l'impact sont essentielles pour saisir l'étendue de l'impact potentiel des IR et soutenir les gestionnaires d'IR dans l'optimisation de la valeur de leurs installations.