Carrières et mobilité dans la recherche

Les connaissances et l’expertise scientifiques ont une contribution essentielle à apporter pour aider les sociétés à opérer les transformations nécessaires pour atténuer les changements environnementaux et s’y adapter. Les technologies peuvent jouer un rôle, mais des changements de comportement seront également nécessaires et les sciences naturelles et sociales sont requises dans de nombreux secteurs de la société. La transformation numérique en cours a également accru la charge de travail en matière de compétences et d’expertise numériques.

L’expertise et la formation scientifiques, y compris la formation doctorale, doivent être plus largement reconnues et valorisées en dehors du monde universitaire. Dans le même temps, les établissements universitaires doivent adopter des options de carrière alternatives, non universitaires, pour leurs jeunes chercheurs et leur fournir la formation et les compétences nécessaires pour faciliter la transition vers ces carrières.