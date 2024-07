Les caractéristiques du marché du travail et la mobilité internationale des titulaires de doctorat

Le présent document expose les premiers résultats d'un projet lancé en 2004 par l'OCDE en collaboration avec Eurostat et l'Institut de statistique de l'UNESCO, dont l'objectif était de mettre en place un système régulier et comparable à l'échelle internationale de production d'indicateurs de la carrière et de la mobilité des titulaires de doctorat. Un premier recueil de données a eu lieu en septembre 2005, dont les résultats concernant sept pays sont présentés ici. Ces données lèvent le voile sur les principales caractéristiques en termes de démographie, d'éducation, de marché du travail et de mobilité des titulaires de doctorat. Elles permettent en outre de mieux comprendre les questions liées..