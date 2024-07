Objectif R-D

Depuis 35 ans au moins, dans de nombreux pays membres de l'OCDE, des objectifs de dépenses fondés sur l’intensité de R-D (part de la DIRD dans le PIB) sont déterminés dans le cadre des politiques en matière de science et de technologie. Ce qui est nouveau, c’est que cette stratégie se généralise ; devenue plus visible, elle a fait l’objet d’une attention considérable dans le cadre de livres blancs, de sommets et de proclamations à haut niveau. Ce document examine les facteurs qui sont à l’origine de sa popularité croissante et analyse plus précisément les conséquences économiques et structurelles que pourra avoir la hausse des dépenses de R-D, en étudiant les caractéristiques des pays à forte intensité de R-D et de ceux qui connaissent depuis peu une hausse sensible de l’intensité de R-D. Il décrit ensuite certaines conséquences du renforcement de l’intensité de R-D dans l’Union européenne, les niveaux de dépenses de R-D nécessaires pour que l’objectif en matière de R-D annoncé ...