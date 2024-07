Comment la pandémie de COVID-19 va-t-elle remodeler la science, la technologie et l’innovation ?

Cette synthèse examine les effets que la crise du COVID-19 pourrait avoir sur l’avenir de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) et sur les politiques y afférentes. Les effets disparates de la crise sur la recherche et le développement (R&D) dans les différents secteurs, l’accélération de l’adoption des outils numériques et des techniques connexes, et l’évolution du degré d’ouverture, de l’inclusivité et de l’agilité des écosystèmes de recherche et d’innovation sont autant de facteurs qui façonnent l’avenir de la STI. Les politiques STI pourraient connaître des changements profonds à mesure que la résilience, la durabilité environnementale et l’inclusivité deviennent des objectifs phares de l’action des pouvoirs publics. La crise pourrait en outre favoriser l’expérimentation d’outils, d’approches stratégiques et de modèles de gouvernance nouveaux.