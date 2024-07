L’avenir de la télémédecine après le COVID-19

La télémédecine, autrement dit les consultations cliniques à distance, n’était guère utilisée, dans la plupart des pays de l’OCDE, avant la pandémie de COVID-19, les contraintes réglementaires et la frilosité des patients et des prestataires de soins lui faisant frein. Au début de l’année 2020, alors que le COVID-19 bousculait totalement la prestation de soins en personne, les pouvoirs publics ont rapidement décidé de l’encourager. Le nombre de téléconsultations s’est alors envolé, ce qui a contribué de façon déterminante au maintien de l’accès aux soins, mais n’a qu’en partie compensé la contraction des soins en personne. Nous verrons dans la présente synthèse comment les pouvoirs publics ont amplifié les soins à distance durant la pandémie et quelles conséquences ce basculement de grande ampleur a eues sur le fonctionnement des systèmes de santé.