Indicateurs des biotechnologies et politiques publiques

On trouvera dans le présent document de travail des informations et un cadre d’analyse qui permettront d’inscrire dans un contexte plus large l’examen des besoins des utilisateurs aux fins du développement de statistiques et d’indicateurs des biotechnologies. Ce document met en évidence et évalue les principaux types d’indicateurs susceptibles d’éclairer l’action des pouvoirs publics. La biotechnologie n’étant encore qu’au stade embryonnaire, l’action publique se focalise sur les politiques de S-T qui ont été divisées en quatre grandes catégories (soutien à la recherche en biotechnologie, diffusion des connaissances et compétences en biotechnologie, valorisation de la recherche biotechnologique et promotion de l’adoption (application et utilisation) des biotechnologies) pour servir de cadre au développement de statistiques pertinentes. Outre les politiques de S-T à caractère plus générique, le document étudie le développement d’indicateurs par grands domaines d’application ...