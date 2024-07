Science, technologie et innovation : Perspectives de l'OCDE 2016

Science, technologie et innovation : Perspectives de l'OCDE fournit une analyse comparative des nouvelles politiques et instruments utilisés dans les pays de l'OCDE et un certain nombre de grandes économies émergentes (Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Fédération de Russie et Afrique du Sud), afin de renforcer la contribution de la science et de l'innovation à la croissance et à l'adressage des défis mondiaux et sociaux. Les performances des pays sont référencées et examinées sur la base des informations et des indicateurs les plus récents, mais également à partir des récents développements nationaux en matière de politique d'innovation.