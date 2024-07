Indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation

Une mesure et un suivi judicieux de l'innovation aident les décideurs politiques à comprendre les changements économiques et sociaux, à évaluer la contribution multidimensionnelle de la STI aux objectifs sociaux et économiques, et à surveiller et évaluer l'efficacité et l'efficience de leurs politiques.

Les objectifs communs de mesure et d’analyse des performances en STI comprennent les mesures du talent et du capital humain ; les investissements dans la recherche et le développement (R&D) et autres activités STI ; les résultats attribuables à ces investissements, tels que les publications scientifiques, les inventions et les innovations ; la circulation des connaissances, la collaboration et les réseaux ; et les conditions-cadres pour la STI.

Des tels indicateurs clés de performance sont des outils de gestion utiles pour les pays et les organisations. Ils doivent être complétés par des pratiques et des méthodes qui donnent un aperçu des moteurs et des impacts de la science et de l'innovation.