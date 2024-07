Science, technologie et innovation : Perspectives de l'OCDE 2018 (version abrégée)

Science, technologie et innovation : Perspectives de l'OCDE est une publication bisannuelle visant à informer les décideurs et les analystes sur les changements récents et possibles des modèles de la science, la technologie et de l'innovation (STI) et leurs implications potentielles pour les politiques nationales et internationales. L'édition de 2018 est composée de 14 chapitres concis qui mettent en lumière plusieurs sujets pertinents pour les agendas politiques actuels en matière de STI. Ceux-ci abordent notamment les opportunités et les défis, découlant d’un meilleur accès aux données, pour la science et l’innovation; la manière dont les objectifs de développement durable des Nations Unies façonnent les agendas politiques de la STI; les impacts de l'intelligence artificielle sur la science et la fabrication; l'influence de la numérisation sur la manière dont les activités de recherche et d'innovation, et les mesures politiques qui les soutiennent, sont mesurées et évaluées; et de nouvelles approches en matière de gouvernance technologique et de conception des politiques.