Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2017

Avec environ 200 indicateurs, l’édition 2017 du rapport Science, Technologie et Industrie (STI) : Tableau de bord de l’OCDE montre comment la transformation numérique rejaillit sur la science, l’innovation, l’économie, l’organisation du travail et les modes de vie. Son objectif est d’aider les pouvoirs publics à concevoir des politiques de la science, de l’innovation et de l’industrie plus efficaces compte tenu des mutations de l’ère numérique.

Les graphiques qui figurent dans la présente publication et les données connexes sont téléchargeables, de même que des données complémentaires permettant, pour plus de la moitié des indicateurs, d’élargir la couverture chronologique et/ou géographique retenue dans la version papier.