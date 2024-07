Tableau de bord de l'OCDE de la science, de la technologie et de l'industrie 2001

Avec plus de 160 indicateurs, dont 60 % sont utilisés ici pour la première fois, cet ouvrage brosse une image détaillée des performances des pays dans les domaines de la science, de la technologie et de l'industrie. Il s'appuie sur une classification améliorée des industries à forte intensité de technologie et de savoir. Les nouveaux indicateurs prennent en compte un certain nombre de questions nouvelles pour les décideurs : mobilité internationale du capital humain, performance relative dans le domaine de l'innovation mesurée par familles de brevets, qualifications dans l'économie de l'information, diffusion d'Internet et commerce électronique. Les ressources consacrées à l'innovation dans des domaines émergents comme la biotechnologie, l'environnement, la santé et les technologies de l'information et des communications sont mesurées pour la première fois. Une nouvelle section sur l'économie de l'information s'appuie sur les données les plus récentes obtenues auprès de sources officielles. En mettant graphiquement en valeur les résultats essentiels et en proposant des notes méthodologiques sur les indicateurs et les sources de données, cette publication associe rigueur statistique, accessibilité et lisibilité.