Science, technologie et industrie : tableau de bord de l'OCDE 2005

La septième édition du Tableau de bord de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE examine l’interaction croissante entre le savoir et la mondialisation. Étant donné que l’innovation devient un des principaux déterminants de la croissance économique et du bien-être social à long terme, le Tableau de bord propose une image précise des performances des pays dans les domaines de la science, de la technologie, de la mondialisation et de l’industrie. À l’aide de plus de 200 graphiques, dont beaucoup sont présentés pour la première fois, il examine les nouvelles questions qui se posent aux pouvoirs publics, notamment la mobilité internationale des chercheurs et des scientifiques, l’accélération de l’innovation telle qu’elle est mesurée par la prise de brevets, la croissance de l’économie de l’information, l’évolution du rôle des entreprises multinationales, les nouvelles caractéristiques de la compétitivité commerciale et l’émergence d’acteurs internationaux clés à l’extérieur de la zone OCDE, notamment de la Chine.