Tableau de bord de l'OCDE de la science, de la technologie et de l'industrie 2003

Cette sixième édition de Science, technologie et industrie: Tableau de bord de l'OCDE brosse un tableau détaillé des performances des pays dans les domaines de la science, de la technologie, de la mondialisation et de l’industrie.

De nouveaux indicateurs illustrent les sujets qui intéressent actuellement les pouvoirs publics : la mobilité internationale des chercheurs et des scientifiques, l’innovation mesurée par familles de brevets, les biotechnologies et nanotechnologies, l’économie de l’information, le rôle des entreprises multinationales, la productivité, le chiffre d’affaires des entreprises et les performances des industries.