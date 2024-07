L'impératif d'innovation

L’innovation, lorsqu’elle est bien ciblée et vient au bon moment, améliore la productivité, accélère la croissance économique et aide à la résolution des problèmes sociétaux. Des questions demeurent cependant : comment les gouvernements peuvent-ils encourager les personnes à innover en plus grand nombre et plus fréquemment? Comment le gouvernement peut-il lui-même être plus innovant ?

La Stratégie de l’Innovation de l’OCDE propose un ensemble de principes pour stimuler l’innovation au sein de la population, des entreprises et du gouvernement. À partir de recherches et de données actualisées, elle analyse en détail l’étendue de l’innovation, son évolution ainsi que les endroits où elle apparaît et les formes qu’elle revêt.