L'économie de la mer en 2030

Ce rapport explore les perspectives de croissance de l'économie de la mer, sa capacité à créer de l'emploi dans le futur et son rôle dans la gestion des défis mondiaux. Une attention particulière est accordée aux industries émergentes liées à la mer compte tenu de leur potentiel de croissance et d'innovation, et de leur contribution à résoudre les questions de sécurité énergétique, d'environnement, du changement climatique et de la sécurité alimentaire.

Le rapport examine les risques et les incertitudes concernant le développement futur des industries liées à la mer, les innovations requises en science et technologie pour soutenir leur progression, leur contribution potentielle à la croissance verte et certaines implications pour la gestion des océans. Enfin, en examinant l'économie de la mer dans son ensemble, la publication explore les possibilités d'action susceptibles de stimuler les perspectives de développement à long terme, tout en gérant l'utilisation de la mer de manière responsable et durable.