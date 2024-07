Perspectives mondiales des plastiques

Alors que les plastiques sont des matériaux extrêmement utiles, la production de plastiques et la production de déchets continuent d'augmenter avec une aggravation des impacts environnementaux, malgré les réponses des politiques internationales, nationales et locales, ainsi que les engagements du secteur de l'industrie. Le besoin urgent de rendre le cycle de vie des plastiques plus circulaire appelle à une expansion des politiques nationales et à une meilleure coopération internationale pour atténuer les impacts environnementaux du plastique.

Le premier de deux rapports, ces Perspectives visent à informer et à soutenir les efforts politiques pour lutter contre les rejets de plastique. Le rapport quantifie les niveaux actuels de production, d’utilisation, de génération de déchets et les principaux impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des plastiques et identifie les opportunités de réduction des externalités négatives. Il étudie également comment l'utilisation de plastique et la génération de déchets de plastiques ont été affectés par la pandémie de COVID-19 dans les différentes secteurs et régions. Les Perspectives identifient quatre leviers essentiels pour infléchir la courbe des matières plastiques : un soutien plus important aux marchés des plastiques recyclés, stimuler l’innovation technologique, une action publique nationale plus ambitieuse, et une meilleure coopération internationale.