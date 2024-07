Modélisation et perspectives environnement-économie

Une trajectoire économique et environnementale construite sur la base des politiques aujourd’hui en place sert de point de comparaison pour des scénarios politiques plus ambitieux. Sur la base de ce type de comparaison, l’OCDE évalue l’impact des politiques à venir. Les évaluations d’impact peuvent aident à mesurer les conséquences socio-économiques et environnementales potentielles que les politiques publiques peuvent avoir sur différents ménages, secteurs et régions. Ainsi, l'OCDE produit des évaluations d’impact dans divers secteurs et domaines thématiques, basées sur des outils de modélisation. Les travaux de modélisation du Forum inclusif sur les approches d'atténuation du carbone (IFCMA) estiment l'impact des politiques sur les émissions de gaz à effet de serre. Leur but est d'aider les pays à optimiser l'impact global des efforts de réduction des émissions menés dans le monde entier.

Les évaluations quantitatives basées sur des outils de modélisation peuvent également révéler les conséquences de la transition verte sur les marchés du travail et l'emploi. Les travaux de l'OCDE aident à identifier les secteurs et les professions les plus touchés – positivement ou négativement – par le cheminement vers la neutralité carbone