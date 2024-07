Les conséquences économiques du changement climatique

Ce rapport présente une nouvelle évaluation quantitative détaillée des conséquences du changement climatique sur la croissance économique dans les décennies à venir. Il explique dans quelles mesures le changement climatique affectera différents moteurs de la croissance, tels que la productivité du travail ou l’accumulation de capital physique, dans les différents secteurs à travers le monde. L’analyse sectorielle et régionale souligne que les impacts du changement climatique se feront ressentir dans tous les secteurs et toutes les régions. Toutefois, les effets les plus néfastes se manifesteront surtout dans les secteurs de la santé et de l’agriculture, avec des dommages particulièrement forts en Afrique et en Asie.