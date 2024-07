Les conséquences économiques de la pollution de l'air extérieur

Ce rapport fournit une évaluation approfondie des conséquences économiques de la pollution de l'air extérieur pour les décennies à venir. Il met l’accent sur l'impact en termes de mortalité et de morbidité ainsi que sur les changements dans les rendements des cultures qui ont été causés par des concentrations trop élevées de polluants. L'analyse s’appuie sur des simulations d’un modèle d’équilibre général multisectoriel, multirégional, et dynamique, pour évaluer les coûts marchands de la pollution atmosphérique. L'analyse aborde également les impacts sanitaires non marchands en utilisant des techniques d’évaluation de types « disposition à payer ».

Le rapport constate que l'augmentation de l'activité économique entraînera une augmentation significative des émissions et des concentrations de polluants atmosphériques au niveau mondial, à moins que des politiques plus strictes ne soient adoptées. En conséquence, de graves répercussions sur la santé humaine et l'environnement sont à prévoir. Le rapport montre des projections de décès prématurés causés par la pollution de l'air extérieur au niveau mondial et régional pour 2015-2060, ainsi que les conséquences sur l'augmentation des maladies et la diminution des rendements agricoles. Les impacts marchands de la pollution de l'air extérieur devraient conduire à d'importants coûts économiques illustrés au niveau régional et sectoriel. Enfin, le rapport prévoit d'énormes coûts sociaux par an au niveau mondial si les gouvernements ne mettent pas en œuvre des politiques plus strictes.