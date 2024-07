La communauté internationale est loin d'atteindre son objectif de mettre fin à la pollution plastique, à moins que des politiques plus strictes et coordonnées ne soient mises en œuvre. Une question fondamentale est : quels sont les scénarios plausibles pour l'évolution des plastiques, d’une part en l’absence de mesures supplémentaires et d’autre part avec une action politique renforcée ? Les Perspectives mondiales des plastiques : Scénarios d'action à l'horizon 2060 offre une telle prospective. Le rapport fournit un ensemble de projections cohérentes sur les plastiques jusqu'en 2060, notamment sur l'utilisation et la disposition des plastiques, ainsi que leurs impacts environnementaux, en particulier les rejets des plastiques dans l'environnement. Une telle perspective sur les plastiques peut aider les décideurs politiques à comprendre l'ampleur du défi de la transition vers une utilisation plus durable et circulaire des plastiques, ainsi que la nécessité d'une action politique supplémentaire. En identifiant deux ensembles de mesures pour infléchir la courbe plastique, les Perspectives permettent de mieux comprendre les avantages environnementaux et les conséquences économiques de l'adoption de politiques rigoureuses. Ce deuxième rapport fait suite au premier rapport - Perspectives mondiales des plastiques : Déterminants économiques, répercussions environnementales et possibilités d’action - qui quantifiait les tendances actuelles en matière d'utilisation des plastiques, de génération et de rejets de déchets, et identifiait quatre leviers politiques pour freiner les impacts environnementaux des plastiques.