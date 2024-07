Commerce et durabilité environnementale

L’impact de la libéralisation des échanges sur le bien-être d’un pays dépend de la mise en place ou non de politiques environnementales appropriées dans le pays en question (par exemple, tarification correcte des ressources environnementales épuisables). Les pays ont mis en œuvre une série de mesures dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Au-delà des efforts multilatéraux, les dispositions environnementales sont de plus en plus souvent incluses dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux (ACR). Si le nombre d’ACR signés diminue, le nombre de dispositions environnementales par accord augmente. Ces dispositions environnementales ont notamment permis aux pays partageant les mêmes valeurs de progresser en matière de politique environnementale et ont contribué à harmoniser les réglementations environnementales entre pays développés et en développement. L’exclusion d’exceptions au titre d’objectifs environnementaux a été le type de disposition le plus courant. Il est néanmoins possible de développer plus avant les considérations environnementales dans les ACR, notamment en intégrant les objectifs environnementaux dans les différents chapitres des accords. L’OCDE offre aux pays une plateforme d’apprentissage mutuel sur les dispositions environnementales efficaces des ACR, notamment par le biais d’ateliers et de tables rondes.