Science, technologie et innovation : Perspectives de l'OCDE 2021 (version abrégée)

Cette version abrégée est la traduction partielle de la version anglaise de Science, technologie et innovation : Perspectives de l'OCDE 2021. Elle contient les pages préliminaires, le résumé ainsi que le premier chapitre de la publication d'origine qui décrit le rôle essentiel de la science et de l'innovation dans la réponse immédiate à la crise du COVID-19.

Les secteurs tant public que privé ont consacré des milliards de dollars à ces efforts et la coopération mondiale a atteint des niveaux sans précédent. Pour autant, la crise économique induite par la pandémie devrait donner lieu à une réduction notable des dépenses de recherche et d’innovation dans les entreprises, tandis que les gouvernements devront affronter à la fois une dette publique abyssale et des besoins multiples et concurrents d’aides financières. Ces évolutions pourraient avoir des répercussions à long terme sur les systèmes d’innovation, au moment où la science et l’innovation sont plus que jamais indispensables pour lutter contre l’urgence climatique, atteindre les Objectifs de développement durable et accélérer la transformation numérique. Les pouvoirs publics devront certes prévoir dans leurs plans de relance des mesures pour protéger leurs systèmes d’innovation, mais ils devraient également profiter de cette occasion pour mener à bien des réformes. Les politiques de la science, de la technologie et de l’innovation (STI), en particulier, devraient servir un programme de transformation systémique plus ambitieux favorisant une transition encadrée vers un avenir plus durable, équitable et résilient.