Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2015

La science, la technologie et l’innovation constituent des moteurs de compétitivité, de productivité et de croissance. La publication Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE regroupe plus de 200 indicateurs qui montrent comment la zone OCDE et les grandes économies non membres s’emploient à dépasser la crise en investissant davantage dans l’avenir.

Les graphiques et données ayant servi à l’élaboration de l’édition 2015 sont disponibles et téléchargeables en ligne, de même que des données complémentaires permettant, pour une série d’indicateurs, d’élargir la couverture géographique et chronologique retenue dans la version papier.