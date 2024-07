S’appuyant sur les toutes dernières données comparables au plan international, Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE 2013 met en évidence les atouts des pays de l’OCDE et d’autres économies de premier plan, et examine les difficultés qui continuent de se poser pour surmonter les effets des récentes crises financière et économique. Cette publication présente les indicateurs classiques utilisés pour suivre l’évolution de la science, de la technologie, de l’innovation et de l’industrie, auxquels s’ajoutent des indicateurs nouveaux et expérimentaux qui apportent un éclairage neuf sur des domaines intéressant l’action publique.