Science, technologie et industrie : tableau de bord de l'OCDE 2007

Cette huitième édition du Tableau de bord de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE examine les évolutions récentes concernant la science, la technologie, la mondialisation et les performances industrielles des pays de l’OCDE et de grands pays non membres de l’Organisation (notamment le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud). À l’aide de plus de 200 graphiques, dont beaucoup sont présentés pour la première fois, elle examine les nouveaux enjeux qui se posent aux pouvoirs publics, notamment la mobilité internationale des chercheurs et des scientifiques, la croissance de l’économie de l’information, l’innovation par région et par secteur d’activité, les stratégies d’innovation des entreprises, l’internationalisation de la recherche, l’évolution du rôle des entreprises multinationales ainsi que les nouvelles caractéristiques de la compétitivité commerciale et de la productivité. Cette édition s’enrichit de nouvelles rubriques concernant les liens entre la science et l’industrie, les progrès scientifiques et technologiques, les technologies de l’environnement, et la délocalisation de la production. Un lien dynamique (StatLink) dirige le lecteur, pour chaque tableau, vers une page Web où les données correspondantes sont disponibles en format Excel®.