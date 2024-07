Science, technologie et industrie : tableau de bord de l'OCDE 2009

Le monde est confronté à des défis planétaires majeurs. Les économies traversent la crise économique la plus sévère depuis la Grande Dépression. La concurrence internationale exercée par de nouveaux acteurs érode l’avance que possèdent, en matière de bien-être, les économies mieux établies. Les pressions environnementales remettent en question la pérennité de nos modèles de développement et vont continuer de se faire sentir dans les prochaines décennies.

Cette neuvième édition du Science, technologie et industrie : tableau de bord de l’OCDE apporte l’information statistiquenécessaire pour définir une réponse à ces défis mondiaux. Comment les pays relèvent-ils ces défis individuellement ? Quelles sont les approches qui donnent des résultats ? Quels sont les effets de la crise sur l’innovation ? Comment l’innovation peut-elle aider à contrer les menaces environnementales et sociales ?

Le Tableau de bord STI 2009 de l’OCDE illustre et analyse un large éventail d’indicateurs de la science, de la technologie, de la mondialisation et de la performance industrielle dans les pays de l’OCDE et dans de grands pays non membres (notamment le Brésil, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, la Chine et l’Afrique du Sud). Il contient les chiffres les plus récents sur la recherche-développement (R‑D), l’investissement direct étranger, le capital-risque et le commerce lié à la technologie.

Les indicateurs sont organisés autour de cinq questions clés :

répondre à la crise économique,

cibler de nouveaux domaines de croissance,

soutenir la concurrence dans l’économie mondiale,

participer à la recherche mondiale,

investir dans l’économie de la connaissance.

Proposant une série complète d’indicateurs pour l’analyse des politiques, le Tableau de bord STI 2009de l’OCDE est devenu un ouvrage de référence largement utilisé qui associe rigueur statistique, accessibilité et lisibilité. Les données essentielles sont mises en évidence par une présentation attrayante accompagnée de graphiques illustrant les performances des pays les uns par rapport aux autres. De brèves notes techniques fournissent en outre un complément méthodologique sur les indicateurs, ainsi que des liens vers des références et des sources de données utiles.

Également disponible en ligne, le Tableau de bord STI 2009 de l’OCDE permet d’accéder facilement aux indicateurs et aux feuilles de calcul Excel® contenant les données utilisées dans les graphiques.