Révision des classifications des secteurs et des produits de haute technologie

Ce document expose les méthodes pour classer les secteurs industriels et les produits manufacturés des pays de l’OCDE selon leur intensité technologique et présente les classifications qui en résultent. Dans la nouvelle classification proposée par secteur industriel, la notion d’intensité technologique a été élargie pour tenir compte à la fois de l’effort technologique propre au secteur (mesuré par le ratio des dépenses de R-D sur la valeur ajoutée) et de la technologie incorporée dans les achats de biens intermédiaires et d’équipement. Quatre groupes d’industries ont été identifiés en fonction du niveau de leur intensité technologique.

La classification par produit se réfère exclusivement aux produits de haute technologie (produits dont l’intensité technologique est la plus élevée). Cette classification a été élaborée par le Secrétariat de l’OCDE en coopération avec Eurostat, afin de compléter l’approche par secteur et fournir un instrument plus approprié pour l’analyse des ...