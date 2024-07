Indicateurs bibliométriques et analyse des systèmes de recherche

Ce rapport qui s’apparente aux documents techniques des manuels de l’OCDE pour la mesure des activités de R-D (“famille Frascati”) présente les principes de la bibliométrie et leurs applications à l’analyse des systèmes de recherche. La bibliométrie peut se définir comme la discipline qui mesure et analyse la production (“l’output”) de la science sous forme d’articles, de publications, de citations, de brevets et autres indicateurs dérivé plus complexes. La bibliométrie constitue un instrument important dans l’évaluation des activités de recherche, des laboratoires et des chercheurs, ainsi que dans l’appréciation des spécialisations et des performances scientifiques des pays. Ce document, après avoir rappelé les conditions de développement de la bibliométrie, présente les bases de données sur lesquelles elle se fonde, puis les principaux indicateurs que l’on utilise. Vingt-cinq exemples commentés sont présentés à la fin du document illustrant les divers usages des méthodes ...