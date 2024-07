Pour soutenir la lutte contre le COVID 19, une meilleure harmonisation des réglementations relatives aux essais cliniques s’impose

Ce document de synthèse porte sur les obstacles rencontrés dans la mise en place d’essais cliniques internationaux, lesquels sont essentiels dans la lutte contre la pandémie de COVID‑19. Il fournit des informations sur les adaptations qu’il conviendrait d’apporter aux exigences réglementaires pour accélérer les processus et souligne la nécessité d’harmoniser davantage les réglementations entre les différentes autorités de régulation nationales. À cette fin, la présente note s’appuie sur la Recommandation de l’OCDE relative à la gouvernance des essais cliniques publiée en 2012 et explique en quoi sa mise en œuvre pourrait sensiblement faciliter et rationaliser l’enregistrement et la conduite des essais cliniques internationaux.