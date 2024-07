Les leviers numériques de l’économie mondiale

Les technologies numériques ont transformé l’économie globale. Le présent document étudie trois leviers numériques qui sous-tendent l’économie ainsi que les défis et les possibilités qu’ils induisent pour les responsables de l’action publique : (1) les plateformes en ligne, qui abritent les interactions et les transactions mais suscitent également des inquiétudes en termes de concurrence et de protection des consommateurs ; (2) les flux transfrontières de données, qui facilitent les échange internationaux mais sont aussi synonymes de préoccupations accrues pour les pouvoirs publics, les poussant à prendre des mesures politiques pour les conditionner; et (3) la sécurité numérique, qui devrait être prioritisée pour intégrer la confiance dans l’économie numérique, mais qui est souvent au second plan en raison de l’asymétrie d’information sur le marché. Ces défis ont une portée internationale et nécessitent donc une réponse politique à l’échelle mondiale. L’OCDE est bien placée pour favoriser la coopération internationale pour ces leviers numériques et aider les pays à assouvir leur ambition pour des cadres d’action mondiaux en matière de numérique.