L’établissement de rapports de transparence sur les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne

Ce rapport examine l’évolution des approches des 50 principaux services mondiaux de partage de contenus en ligne face aux contenus terroristes et extrémistes violents depuis la publication du premier rapport en 2020. Des progrès tangibles sont à noter : 11 services publient des rapports de transparence spécifiquement dédiés à ce type de contenus (soit 6 de plus qu’en 2020) ; et les 5 services qui en publiaient déjà fournissent désormais des informations supplémentaires. Pourtant, les rapports de transparence traitant expressément des contenus terroristes et extrémistes violents sont encore rares et les services restent hétérogènes dans leurs indicateurs, définitions et fréquences de publication. Il n’est pas encore possible de dégager une perspective claire, à l’échelle sectorielle, sur l’efficacité des mesures prises par les entreprises pour lutter contre ces contenus et leur impact sur les droits humains. Le manque de coordination dans les exigences de transparence entre juridictions pose un risque grandissant de divergence des normes et met en lumière le besoin urgent de publier des rapports de transparence plus complets et comparables.