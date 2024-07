Approches actuelles des 50 principaux services mondiaux de partage de contenus en ligne face aux contenus terroristes et extrémistes violents

Ce rapport dresse un état des lieux des règles et des procédures mises en œuvre par les 50 principaux services mondiaux de partage de contenus en ligne pour lutter contre les contenus terroristes et extrémistes violents, l’accent étant mis sur la transparence. Il en ressort que seuls cinq des 50 services étudiés publient des rapports de transparence dédiés à ce type de contenus, et qu’ils suivent ce faisant des approches diverses. Ils se fondent sur des définitions différentes du terrorisme et de l’extrémisme violent, ne signalent pas les mêmes types d’informations, s’appuient sur des mesures et des méthodes d’estimation disparates et publient leurs rapports à des fréquences et selon des calendriers distincts. Compte tenu du nombre peu élevé d’entreprises publiant des rapports et de l’hétérogénéité de la teneur, des calendriers et des modalités y afférents, il est impossible d’avoir une vision intersectorielle claire et exhaustive de l’efficacité des mesures prises par les entreprises pour lutter contre les contenus terroristes et extrémistes violents diffusés en ligne, ou des conséquences que ces mesures pourraient avoir sur le respect des droits humains. Cette situation pourrait s’améliorer si les entreprises étaient plus nombreuses à publier des rapports de transparence et y faisaient figurer des informations plus aisément comparables.