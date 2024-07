Bâtir des sociétés meilleures grâce aux politiques du numérique

Construire des sociétés plus équitables, connectées, cohésives et durables figure en tête des priorités politiques, mais plusieurs défis se dressent sur la voie de la réalisation de cet objectif. Le rapport se concentre sur trois défis clés auxquels les décideurs sont confrontés dans la quête de sociétés meilleures : combler les fractures numériques, lutter contre les contenus préjudiciables diffusés en ligne et utiliser efficacement les technologies numériques pour lutter contre le changement climatique et d'autres problèmes environnementaux. Ce rapport donne un aperçu des tendances clés dans les pays de l'OCDE et les économies partenaires, et propose des actions politiques qui peuvent aider les décideurs à aborder ces trois défis critiques, ainsi qu'une meilleure mesure. Le rapport s'appuie sur des travaux antérieurs sur le sujet et vise à éclairer le débat et la discussion sur la manière de garantir que les fractures, biais et inégalités d'aujourd'hui ne se perpétueront pas à l'avenir.