Placer l’humain au cœur de la transformation numérique

La transformation numérique touche tous les aspects de notre vie, mettant à notre disposition de nouveaux espaces et de nouveaux outils pour communiquer, travailler, consommer et jouir de nos droits. Elle offre une multitude de possibilités, dans le champ économique et social, mais comporte également des risques nouveaux et complexes. Par conséquent, un environnement numérique émancipateur et sûr qui place l’humain au cœur de la transformation numérique est un objectif d’action crucial à l’ère actuelle. À travers une famille fictive qui se fraie un chemin entre ces opportunités et ces risques, ce document donne à voir comment la transformation numérique nous touche individuellement, que ce soit en tant que citoyens, consommateurs ou travailleurs. Nous y trouverons une présentation générale de l’environnement réglementaire ainsi qu’une description des efforts internationaux, multipartites et nuancés nécessaires pour parvenir à concilier des droits, intérêts et valeurs différents. Comme référence pour la Réunion ministérielle du Comité de la politique de l’économie numérique de 2022, ce document apporte des éléments d’information utiles pour aider les responsables politiques dans la conception et l’accomplissement d’une transformation numérique centrée sur l’humain.