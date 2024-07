Un engagement solide auprès de la société civile est essentiel pour garantir que les efforts entrepris par les gouvernements pour protéger les droits humains à l’ère numérique soient constamment alignés sur les valeurs et les besoins de la société. Les délibérations avec le secteur privé sont tout aussi importantes, car les entreprises, y compris les plateformes en ligne, ont un impact croissant sur la manière dont les droits humains sont protégés et exercés à l’ère numérique. Grâce à une approche multipartite qui apporte différentes perspectives et facilite la cohérence des politiques, les gouvernements peuvent favoriser les synergies et la coopération.

L’OCDE fournit une plateforme d’analyse politique et de coopération fondée sur des données probantes pour aider les pays à comprendre les implications de la transformation numérique sur les droits humains. Dans le cadre d'une série d'ateliers dédiés en 2022-2023, l'OCDE a réuni des décideurs politiques et des experts pour informer et refléter les priorités en matière de droits humains à l'ère numérique. En 2022, l'OCDE a réuni les ministres du numérique qui ont adopté la Déclaration sur un avenir numérique de confiance, durable et inclusif, définissant une vision pour une transformation numérique centrée sur l'humain et axée sur les droits.